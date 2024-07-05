Согласно правилам УЕФА, Жирона была вынуждена расстаться с двумя игроками – Савио и Яном Коуту.

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Решение Органа финансового контроля клубов УЕФА по допуску Жироны к Лиге чемпионов сезона 2024/25 оказалось непростым для испанского клуба. Это решение повлияло на арендованных игроков, принадлежащих другим клубам City Football Group, таких как Труа (Савио) и Манчестер Сити (Ян Коуту), поскольку в соответствии с новыми правилами клубы не могут передавать игроков друг другу или заключать новые соглашения между собой.

К слову, прошлом сезоне Савио сыграл за Жирону в 41 матче, забил 11 голов и отдал 10 ассистов. Коуту, в свою очередь, забил 2 мяча и отметился 10 результативными передачами в 39 играх.

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