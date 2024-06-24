Жирона также может допускать промахи в своей работе на трансферном рынке.

Каталонский клуб официально сообщил об окончательной продаже 32-летнего центрбека Александера Кальенса в афинский АЕК. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего 300 тысяч евро.

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Жирона подписала Кальенса в январе 2023-го на правах свободного агента. Перуанец и Виктор Цыганков были единственными новичками того трансферного окна. Если украинец стал одним из главных активов клуба, то защитник сыграл всего 6 матчей и уже через полгода отправился в АЕК. Сезон в аренде убедил греков выкупить Кальенса.

Напомним, ранее Жирона понесла значительно более болезненную потерю. Байер забрал капитана каталонцев Алейша Гарсию, воспользовавшись скромной клаусулой на 18 млн евро.

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