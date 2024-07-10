Каталонский клуб официально объявил о переходе атакующего полузащитника Габриэля Мисехоя из Аякса. Новичок перебрался на правах свободного агента и получил контракт до лета 2028-го.

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18-летний Мисехой считался одним из главных талантов академии Аякса. В прошлом сезоне в составе молодежной команды амстердамцев он провел 13 матчей, оформив 7 голов и 3 ассиста. Впрочем, юный хавбек попросил серьезное увеличение зарплаты для продления контракта. Аякс отказал, не дал Габриэлю дебютировать за первую команду и потерял игрока бесплатно.

По большей части Мисехой играет на позиции "десятки", но также может закрыть фланги полузащиты. Он стал третьим новичком Жироны в межсезонье после Ладислава Крейчи и Абеля Руиса.

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