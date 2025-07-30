Жирона на своем официальном сайте объявила о подписании Тома Лемара на правах аренды. У француза осталось два года контракта с Атлетико, и в Мадриде на него больше не рассчитывают. Атлетико будет платить ему половину зарплаты.

Жирона хочет подписать 70-миллионного чемпиона мира, который стал призраком в Мадриде

29-летний полузащитник не выходил в стартовом составе "кольчонерос" с тех пор, как в сентябре 2023 года получил разрыв ахиллова сухожилия. Он надеется вернуться в игру после неудачного прошлого сезона, в котором сыграл всего восемь матчей во всех турнирах.

В 2018 году Лемар в составе сборной Франции стал чемпионом мира. Тогда же Атлетико приобрел его у Монако за 70 млн евро. Он до сих пор остается третьим самым дорогим трансфером в истории "кольчонерос".