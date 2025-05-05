Матч Жирона – Мальорка был под угрозой переноса из-за непогоды. Местные власти всерьез рассматривали возможность назначить новую дату игре, но, несмотря на дождь, главный арбитр вынес положительный "вердикт" проведению встречи.

Матч Жирона – Мальорка находится под угрозой срыва – Цыганков еще не в курсе

Жирона забила быстрый мяч. Затяжная атака с двумя ударами по воротам Мальорки принесла свои плоды: удар Мартина был заблокирован защитником, после чего Стуани подстерег отскок и пробил Грайфа. Этот гол стал для Кристиана 108-м в Ла Лиге – он сравнялся с Ривалдо и Гонсало Игуаином.

Во время голевого удара капитана Виктор Цыганков находился за его спиной. Можно предположить, что если бы уругваец оказался в другом месте, этот гол достался бы украинцу.

Через минуту после этого Цыганков сфолил против Мохики, и Мичел еще долгое время возмущался решением арбитра дать свисток в этом эпизоде. Хотя, если быть объективным, нарушение правил в исполнении Виктора действительно было.

На 31-й минуте украинец попытался забить с линии штрафной после хорошей подачи Крейчи, но его удар оказался неточным. В конце первого тайма Цыганков сделал великолепную обостряющую передачу на Арнау на правый полуфланг штрафной площади, и защитник едва не выпилил ассист на Порту – в последний момент Копете спас ситуацию в подкате.

Второй тайм получился не таким интересным. Эта победа позволила Жироне оторваться от зоны вылета на шесть очков.