Жирона начала переговорный процесс с Лацио по поводу форварда Тати Кастельяноса.

Время Жироны для решения вопроса о продаже Артёма Довбика истекает. Как информирует Insider Lazio, каталонский клуб нашёл замену украинскому форварду в Серии А. Сообщается, что Жирона намерена предложить Лацио 18 млн евро (плюс бонусы) за своего бывшего нападающего Тати Кастельяноса.

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Кастельянос перебрался в столицу Италии как раз-таки из стана "красно-белых". В своём последнем сезоне в Ла Лиге он оформлял покер в ворота Реала, которые в тот момент защищал Андрей Лунин.

Сезон 2023/24 Кастельянос начал как резервист Чиро Иммобиле, но ближе к концу сезона после смены главного тренера и прихода Игора Тудора завоевал место в основном составе Лацио. Однако Тудор покинул Лацио.

В 46 матчах за "орлов" во всех турнирах Тати забил 6 голов и оформил 3 голевые передачи.

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