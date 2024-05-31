Жирона нашла интересное усиление под Лигу чемпионов
16:06 - Читати українською
Чешский защитник Ладислав Крейчи близок к переходу в топ-чемпионат.
Жирона готовит приобретение Крейчи из пражской Спарты, сообщает L'Esportiu. Трансфер 25-летнего центрального защитника оценивают в 12 миллионов евро. На Ладислава также претендует Бетис.
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Крейчи – капитан Спарты, который в этом сезоне забил 8 голов и отдал 7 ассистов в чемпионате Чехии. У него есть опыт в квалификации Лиги чемпионов и в Лиге Европы, а также игры за сборную.
Жирона ищет усиление перед дебютом в Лиге чемпионов. Будущее Эрика Гарсии остается туманным, поэтому клуб вынужден подписывать новых центральных защитников.
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