Жирона была уничтожена Вильярреалом (0:5). Все пять мячей пропустил Владислав Крапивцов, который заменил дисквалифицированного Пауло Гассанигу в рамке ворот. Наставник Жироны Мичел вынес жесткий вердикт, назвав команду "мертвой". Неудивительно, что лидеры Жироны пытаются покинуть клуб – Ладислав Крейчи уже фактически стал игроком Вулверхэмптона, также хочет уйти и Янхель Эррера. Размышлял об этом Виктор Цыганков, но Мичелу якобы удалось его убедить.

Вильярреал завершает продажу игрока сборной Испании в АПЛ – путь для трансфера Довбика открыт

На этом фоне всплыли слухи о возможном трансфере нападающего Динамо Владислава Ваната в Жирону. Каталонцы как раз попрощались с Бояном Миовски, который должен был стать заменой Артему Довбику. Кстати, форвард Ромы также может вернуться в Испанию – активизировались слухи о трансфере в Вильярреала. "Желтая субмарина" еще и продает Ереми Пино за 30 миллионов – именно в такую сумму оценивают римляне Довбика. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".