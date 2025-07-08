Каталонский клуб начал подготовку к сезону 2025/26, однако без части основных исполнителей.

В первый тренировочный день главный тренер Мичел работал лишь с 16 игроками, среди которых – трое травмированных, сообщает Esports.

Цыганков сменил игровой номер в Жироне – украинец пошел по стопам легенды клуба

Среди отсутствующих и украинцы после матчей сборных – Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов, которые должны вернуться в команду 14 июля.

В то же время в социальных сетях Жироны появилось видео с первого занятия, на котором наставник команды предстал в необычном виде – с бородой, что стало предметом обсуждения среди болельщиков.

Жирона проведет первый спарринг 19 июля против Олота, а главные матчи подготовки – с Эспаньолом, Марселем, Алавесом и Вулверхэмптоном – запланированы на конец месяца.

Лунина хотели "сплавить" в бывший клуб, Цыганков собирается отказать АПЛ, Жирона может получить более 40 млн