Жирона начала переговоры по позорному трансферу – Довбик и Цыганков могут получить в партнеры игрока из России
Руководство Жироны заинтересовалось вингером Краснодара и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Испанский клуб не сумел подписать Лусиано Родригеса и решил обратиться свое внимание на 23-летнего Эдуарда Сперцяна.
Атлетико бесплатно отпустил четырех именитых игроков – есть сигнал для Довбика
Как сообщает журналист Иван Киро, Жирона уже сделала предложение Краснодару по вингеру. При этом, сумма возможной сделки не называется. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 20 миллионов евро.
Эдуард Сперцян хоть и выступает за сборную Армении, родился в Ставрополе. Он воспитанник Краснодара, за который выступает с 2021 года.
Не Цітаішвілі єдиним: грузини на Євро з українським минулим – з Карпат до Кварцяного, талант Динамо і ветеран з Харкова