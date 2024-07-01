Испанский клуб не сумел подписать Лусиано Родригеса и решил обратиться свое внимание на 23-летнего Эдуарда Сперцяна.

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Как сообщает журналист Иван Киро, Жирона уже сделала предложение Краснодару по вингеру. При этом, сумма возможной сделки не называется. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян хоть и выступает за сборную Армении, родился в Ставрополе. Он воспитанник Краснодара, за который выступает с 2021 года.

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