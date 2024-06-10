Согласно информации El Chirinquito TV, клубы уже ведут переговоры о трансфере игрока. Руис может стать потенциальной заменой Артему Довбику, который, вероятно, покинет клуб этим летом.

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Жирона, со своей стороны, хотела бы сохранить Довбыка, ведь впереди выступление в Лиге Чемпионов. Однако, впечатляющая форма Довбыка и сравнительно небольшая клаусула в 45-50 миллионов евро делают его лакомым кусочком для топ-клубов.

Важно отметить, что Абель Руис – воспитанник Барселоны и даже сыграл один матч за основную команду клуба.

К слову, контракт Руиса с Брагой действует до 2025 года. В этом сезоне 24-летний испанец выступил за клуб в 48-ми матчах, забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

El Girona se ha interesado por Abel Ruiz, del Sporting Clube de Braga.



Las negociaciones ya están en curso.



El jugador termina contrato en 2025.



️ @marcosbenito9. pic.twitter.com/C8SDHK2fX2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2024

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