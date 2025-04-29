Переезд украинца в Рим считался успешным трансферным достижением. В Довбике видели идеального нападающего, способного значительно улучшить атакующее звено. Впрочем, к игре Артема все больше возникает вопросов.

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Как сообщает serieanews, Рома находится на распутье. Руководство должно решить, или оставить форварда в команде, надеясь, что следующий сезон будет лучше, текущего. Или же найти решение, которое позволит сэкономить, поскольку инвестиции в Довбика были значимыми для Ромы.

Жирона, в которой Артем провел фантастический год и сумел добыть награду лучшему бомбардиру Ла Лиги, может выручить римлян. Испанский клуб не против вернуть украинца в свою команду. Рома будет требовать за Довбика не менее, чем 30 млн евро.

Украинец в текущем сезоне сыграл за "волков" в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре ассиста.

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