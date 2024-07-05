Каталонский клуб интересуется сразу двумя игроками чемпионата России, сообщает Sport.es.

Довбик принял сенсационное решение о продолжении карьеры, – AS

Об армяно-россиянине Эдуарде Сперцяне из Крансодара было известно ранее. Теперь в списке интересов Жироны появился еще и вингер Сергей Пиняев, выступающий за московский Локомотив и сборную страны-террориста. Никаких договоренностей пока нет, но бронзовый призер Ла Лиги выходит на контакт с "болотными" клубами.

Жироне на примерах Довбика и Цыганкова понравилось дешево покупать игроков с востока Европы. Впрочем, репутация "бело-красных" явно пострадает, если они заплатят россиянам хотя бы копейку.

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