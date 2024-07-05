Жирона может повторить "трюк Довбика-Цыганкова" в России – СМИ раскрыло позорные планы каталонцев
Жирона из-за своих действий на трансферном рынке рискует потерять значительную часть симпатий украинских болельщиков.
Каталонский клуб интересуется сразу двумя игроками чемпионата России, сообщает Sport.es.
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Об армяно-россиянине Эдуарде Сперцяне из Крансодара было известно ранее. Теперь в списке интересов Жироны появился еще и вингер Сергей Пиняев, выступающий за московский Локомотив и сборную страны-террориста. Никаких договоренностей пока нет, но бронзовый призер Ла Лиги выходит на контакт с "болотными" клубами.
Жироне на примерах Довбика и Цыганкова понравилось дешево покупать игроков с востока Европы. Впрочем, репутация "бело-красных" явно пострадает, если они заплатят россиянам хотя бы копейку.
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