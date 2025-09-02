Как стало известно Футбол 24, Жирона рассматривала возможность подписать украинского голкипера Георгия Бущана.

После неудачного старта сезона клуб срочно искал нового вратаря, и Бущан попал в шорт-лист кандидатов. Однако окончательный выбор каталонского клуба остановился на Доминике Ливаковиче.

Отметим, что в испанской команде уже выступает один украинский голкипер – Владислав Крапивцов. Также в составе клуба играют вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

К слову, Бущан является воспитанником Динамо и выступал за клуб на протяжении всей карьеры, пока этой зимой не перешел в саудовский Аль-Шабаб.

