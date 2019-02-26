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Жирона и Реал Сосьедад расписали ничью

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Жирона и Реал Сосьедад расписали ничью
Жирона – Реал Сосьедад – 0:0 / Сайт Ла Лиги

В матче 25 тура Ла Лиги Жирона и Реал Сосьедад не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 25 тур

Жирона – Реал Сосьедад – 0:0

Жирона владела инициативой на протяжении матча, однако так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов и как итог - безголевая ничья.

После этой встречи Реал Сосьедад набрал 35 очков и расположился на 8 месте, Жирона с 28 пунктами осталась на 15 строчке.

Испания25 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Реал Сосьедад: Понедельник 25 февраля 2019

Жирона
Матч окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
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Испания Жирона Жирона Жирона - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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