Жирона и Реал Сосьедад расписали ничью

В матче 25 тура Ла Лиги Жирона и Реал Сосьедад не выявили сильнейшего. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 25 тур

Жирона – Реал Сосьедад – 0:0

Жирона владела инициативой на протяжении матча, однако так и не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов и как итог - безголевая ничья.



После этой встречи Реал Сосьедад набрал 35 очков и расположился на 8 месте, Жирона с 28 пунктами осталась на 15 строчке.