Жирона возьмет Тома Лемара в аренду, информирует L'Equipe. В услугах француза заинтересованы также Райо Вальекано и Сельта, но трансфер в клуб из Каталонии уже почти согласован.

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У Лемара осталось два года контракта с Атлетико. 29-летний полузащитник не выходил в стартовом составе "кольчонерос" с тех пор, как в сентябре 2023 года получил разрыв ахиллова сухожилия. Он надеется вернуться в игру после неудачного прошлого сезона, в котором сыграл всего восемь матчей во всех турнирах.

В 2018 году Лемар в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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