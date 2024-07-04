Испанский клуб доволен трансферами Виктора Цыганкова и Артема Довбика из УПЛ, а потому нацелился сразу на двух лидеров Шахтера – Марлона Гомеса и Кевина, сообщает издание XCatalunya.cat.

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Обоих бразильцев рассматривают как вариант замены для Савио и Алейша Гарсии, которые были лидерами команды в прошлом сезоне. Савио вернулся в Труа, которому принадлежал, и может присоединиться к Манчестер Сити, а Алейш уже стал игроком леверкузенского Байера, который выиграл Бундеслигу и Кубок Германии в прошлом сезоне.

Заметим, что Кевин играет на левом фланге атаки и является прямой заменой Савио. Бразилец в составе Шахтера провел 17 матчей, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами. Марлон Гомес выступает в центре поля (позиция Алейша Гарсии), а в составе "горняков" за полгода сыграл в 13 поединках (4 гола и ассист). Дончане платили за этих легионеров по 12 млн евро.

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