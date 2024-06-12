Жирона готовится к уходу многих ключевых игроков и уже начала поиски новых.

Как сообщает AS, руководство клуба активно рассматривает возможных новичков на все позиции, чтобы улучшить состав перед Лигой чемпионов. Особое внимание уделяют полузащите, где могут произойти изменения с Цыганковым и Алейшем Гарсией. Также Жироне придется тратиться на нового центрфорварда, если Артема Довбика таки заберет кто-то из грандов.

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Ожидается, что вскоре будет объявлено о переходах хавбека Ладислава Крейчи и вингера Лусиано Родригеса. Жирона намерена подписать еще 7-8 новых игроков. Приоритет каталонцев – выкупить или еще раз "одолжить" игроков, которые принесли много пользы в аренде (Савио, Эрик Гарсия, Коуту, Торре).

Напомним, что клубы из АПЛ, Ла Лиги и Серии А проявили интерес к Цыганкову и Довбику. Вероятно, трансферы украинцев будут оформлены уже после Евро-2024.

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