Переход Ладислава Крейчи в Вулверхэмптон за более 30 млн евро позволит Жироне потратить большие средства на покупку Владислава Ваната из Динамо, сообщает Cadena SER.

Динамо отклонило первое предложение Жироны по 23-летнему форварду. Каталонцы предлагали около 10 млн евро и процент от перепродажи игрока, но теперь следует ожидать улучшенный вариант сделки. Переговоры между клубами продолжаются.

Сам Ванат хочет попробовать свои силы в Испании и собирается добиться этого перехода.

Жирона имеет и другие варианты на позицию форварда, но украинец является приоритетом для команды Мичела.

