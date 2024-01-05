Во время зимнего трансферного окна в команде Артема Довбика и Виктора Цыганкова могут произойти серьезные изменения.

Португальский этап карьеры Нико Гонсалеса имеет все шансы завершиться досрочно. В приглашении 22-летнего бывшего игрока Барселоны заинтересована Жирона, сообщает Sport.Es со ссылкой на Ser Catalunya.

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По информации источника, Жирона работает над тем, чтобы подписать его уже зимой. Вряд ли Порту будет препятствовать, ведь испанец не оправдал 8,5 млн евро инвестиций. Гонсалес в нынешнем сезоне наиграл всего 540 минут за 14 матчей, результативными действиями не отмечался.

Нико Гонсалес способен закрыть позицию в центре полузащиты. Там у Жироны играет Алейш Гарсия, но капитан команды может уйти – им интересуется Барселона.

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