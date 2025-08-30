Испания, Ла Лига, 3-й тур

Жирона – Севилья – 0:2

Голы: Гонсалес, 30, Ромеро, 55

В очередном туре чемпионата Испании Жирона принимала Севилью. Обе команды не лучшим образом начали новый сезон: каталонцы проиграли Райо Вальекано (1:3) и были уничтожены Вильяреалом (0:5). В свою очередь "летучие мыши" уступили Атлетику (2:3) и не устояли с Хетафе (1:2). Украинский полузащитник Виктор Цыганков в заявку Жироны не попал из-за травмы, а Владислав Крапивцов вернулся на скамейку запасных после возвращения дисквалифицированного на прошлый матч Пауло Гассаниги.

Первый гол Севильи, забитый в середине тайма, полностью на совести защитников! Варгас получил разрезную передачу, которую защитники должны были перехватывать, но почему-то как стадо баранов побежали рядом с мячом. Рубен сделал кульбит в воздухе и подхватил сферу слева, тогда как два защитника побежали дальше, и отпасовал на Гонсалеса. Тот запнулся, дав время обороне сориентироваться, однако это им не помогло – Альфонсо сумел пробить между ними в левый угол, а Морено еще и умудрился полностью закрыть для Гассаниги момент удара. На последней минуте тайма Ромеро мог удваивать преимущество, но попал в штангу.

После перерыва Исаак реабилитировался за свой промах. И снова архитектором стремительной атаки стал Варгас, который протащил мяч по центру со своей половины поля и отдал разрезной пас на Ромеро слева – тот догнал мяч и не останавливая его пробил в противоход голкиперу. К слову, двое защитников каталонцев снова сопровождали соперников до последнего вздоха, однако их пользу можно сравнить с польской авиацией, которая поднимается в воздух во время обстрелов Украины оккупантами. Полная катастрофа в обороне.

Стоит отметить, что перед вторым голом восстановить равновесие мог Лопес: получив передачу в штрафной он пробил слишком слабо и кипер Севильи легко забрал сферу. Несмотря на все попытки забить хотя бы гол престижа все так и завершилось сухой победой гостей.

Как следствие, Севилья после 3-х туров набрала 3 балла и поднялась на 12-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Жирона без очков последняя.

