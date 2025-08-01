Защитник Витор Рейс переходит из Манчестер Сити в Жирону на правах аренды.

Жирона достигла принципиальной договоренности по аренде Витора Рейса в Манчестер Сити, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Оба клуба, входящих в City Football Group, поддерживали тесную связь на протяжении всех переговоров, и до завершения трансфера остались лишь формальности.

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В ближайшее время бразилец отправится на медицинское обследование и подписание контракта.

Рейс, перешедший в Манчестер Сити из Палмейраса в 2023 году, рассматривается как перспективный игрок в молодежном составе клуба. Аренда в Жироне призвана дать 19-летнему игроку ценный опыт игры в основном составе в Ла Лиге.

Жирона надеется завершить трансфер до конца недели, что позволит бразильцу присоединиться к предсезонной подготовке перед сезоном 2025/26.

Рейс провел за первую команду Манчестер Сити лишь 1 матч.

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