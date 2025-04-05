Жирона будет принимать Алавес в 30-м туре Ла Лиги 2024/25. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости "Футбол 24".

Матч Жирона – Алавес начнется в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на сервисе MEGOGO. Все главные события опишет также Футбол 24 в текстовом онлайне.

Бражко мог стать одноклубником Цыганкова – Динамо выбрало принципиальную позицию

Виктор Цыганков несколько неожиданно оказался в запасе рядом с Владиславом Крапивцовым. Последний раз украинский хавбек Жироны не выходил в старте 26 января против Райо. Вероятно, главный тренер каталонцев Мичел просто применил ротацию.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес – Ромеу, Янхель Эррера, ван де Беек – Асприлья, Абель Руис, Данджума

Стартовый состав Алавеса: Сивера – Моуриньо, Абкар, Диарра, Ману Санчес – Бланко – Карлос Висенте, Хордан, Гуриди, Карлос Мартин – Кике Гарсия.