Жирона и Алавес сыграли матч 30-го тура Ла Лиги. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Виктор Цыганков впервые за более чем 2 месяца не попал в стартовый состав Жироны. Оказалось, что украинцу было плохо на протяжении недели, он пропустил несколько тренировок, но был готов выйти после перерыва.

Лунин узнал свою судьбу на матч с Валенсией – в Реале приняли сенсационное решение по украинцу

До отдыха вспомнить было нечего. Команды набили жалкие 0,2 xG, Жирона вообще не попадала в створ ворот. Алавес дождался своей возможности на старте второй половины. Несколько хаотичная атака привела к выходу Карлоса Висенте на рандеву с Гассанигой. Четкий удар в нижний угол – 0:1.

Цыганков вышел на 68-й минуте, однако растворился в общей серости Жироны. Украинец нанес дальний удар, который прилетел в блок. Все усилия каталонцев оказались тщетными. 8-й матч подряд без побед, 13-я строчка таблицы. Зато Алавес оторвался на 3 очка от зоны вылета.

Зинченко в новом клубе может брать ЛЧ, Ярмолюк страдает и завоевывает Англию – скандалы после эпического матча Миколенко