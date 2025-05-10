Жирона в рамках 35 тура Ла Лиги принимает Вильяреал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 35 тура Ла Лиги между Жироной и Вильяреалом стартует в 19:30 по Киеву. Телетрансляция доступна на MEGOGO при наличии соответствующей платной подписки. Текстовую трансляцию Жирона – Вильяреал отслеживайте на Футбол 24.

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Виктор Цыганков выходит на поле с первых минут. Крапивцов традиционно в запасе. Команда украинцев продолжает борьбу за выживание. От зоны вылета каталонцев отделяет 6 очков. Зато Вильяреал имеет все шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Стартовые составы

Жирона: Гассанига – Мартинес, Лопес, Крейчи, Блинд – Цыганков, Эррера, Артур, Мартин, Порту – Стуани

Вильяреал: Рейс – Наварро, Фойт, Коста, Кардона – Пино, Гуйе, Комесанья, Баэна – Пепе, Перес

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