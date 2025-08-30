Жирона и Севилья сыграют матч 3-го тура Ла Лиги сезона 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч третьего тура Ла Лиги сезона 2025/26 между Жироной и Севильей состоится в субботу, 30 августа, в 20:30. В Ла Лиге команды стартовали одинаково ужасно. Жирона уступила дома Райо Вальекано (1:3), а затем потерпела сокрушительное поражение от Вильяреала – 0:5. Севилья же, хоть и навязывала борьбу, но также имеет в своем активе два поражения – от Атлетика (2:3) и Хетафе (1:2).

Где смотреть Жирона – Севилья? Трансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO. Онлайн смотреть ее можно на разных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт-телевизорах.

Отметим, что Виктор Цыганков пропускает матч из-за повреждения. Тренер Жироны Мичел сообщал, что украинский вингер не тренировался в последние дни, работал индивидуально. А вот Владислав Крапивцов, несмотря на слова поддержки от тренера, уступает место в основном составе – Пауло Гассанига выходит на поле после дисквалификации.

Стартовые составы

Жирона:





Севилья:

