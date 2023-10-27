Жирона в рамках 11-го тура испанской Пирмеры 2023/24 принимает Сельту. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Премьерный матч 11-го тура Ла Лиги 2023/24 между Жироной и Сельтой начнется в 22:00 по киевскому времени. Виктор Цыганков восстановился от травмы, но тренерский штаб решил придержать его в запасе. Артем Довбик начнет встречу в основном составе. Трансляция поединка доступна на MEGOGO.

Барселона включилась в борьбу за Цыганкова – Хави и Деку достигли консенсуса

Стартовые составы

Жирона:

Запасные: Фуидиас, Эспиноса, Кебе, Стуани, Цыганков, Хуанпе, Торре, Солис, Порту, Альмена

Сельта:

Запасные: Марчесин, Каррильо, Бельтран, Домингес, Дувикас, Мингеса, М. Родригес, Сведберг, Серви, Сотело