Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на всех футболистов в поединке 31-го тура Ла Лиги против Жироны.

Андрей Лунин традиционно попал в список игроков Реала на поединок чемпионата Испании. А вот Карим Бензема против Виктора Цыганкова не сыграет – обладатель "Золотого мяча" вне заявки. Нет также Эдена Азара, Дэвида Алабы, Ферлана Менди и Дани Себальоса, сообщает официальный Twitter "сливочных".

Жирона – Реал: Анчелотти ответил, сыграет ли Лунин против Цыганкова

Под вопросом участие в поединке Родриго и Камавинга. Они все же попали в заявку, но их выход на поле под серьезным сомнением. На последней тренировке Реала они не занимались вместе с командой. Всего же в списке Карло Анчелотти на выездную дуэль 21 футболист.

Матч Жирона – Реал стартует 25 апреля в 20:30 по киевскому времени. Мадридцы занимают второе место турнирной таблицы, команда Цыганкова идет 11-й.