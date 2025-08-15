Жирона и Райо Вальекано откроют новый сезон Ла Лиги. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

В пятницу, 15 августа, стартует новый сезон Ла Лиги 2025/26, который откроют его Жирона и Райо Вальекано. Поединок пройдет на стадионе Монтильиви в Каталонии и начнется в 20:00 по киевскому времени. В этом матче "красно-белые" и "пчелы" начнут борьбу за первые очки новой кампании чемпионата Испании.

Лучший бомбардир в истории Жироны потерял отца – легендарному партнеру Цыганкова приписывали трансфер

Где смотреть Жирона – Райо Вальекано? Видеотрансляция матча в Украине будет доступна на MEGOGO. Онлайн смотреть ее можно на разных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах и смарт-телевизорах.

В составе Жироны выступают два украинских футболиста – вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Однако сегодня в стартовый состав попал только Цыганков.

Стартовые составы:

Жирона:

Райо Вальекано:

Де Брюйне устроил феерию в матче против Цыганкова – украинец ассистом помог спастись от позора