Жирона и Мальорка встретятся в матче 34-го тура Ла Лиги. Выйдет ли на поле Виктор Цыганков – узнайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Мальорка начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на MEGOGO. Виктор Цыганков довольно ожидаемо оказался в стартовом составе жиронцев, которые сейчас борются за выживание.

Матч Жирона – Мальорка находится под угрозой срыва – Цыганков еще не в курсе

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Арнау Мартинес, Давид Лопес, Крейчи, Блинд – Янгель Эррера, Иван Мартин – Цыганков, Артур, Порту – Стуани.

Стартовый состав Мальорки: Грейф – Маффео, Вальент, Райльо, Копете, Мохика – Антонио Санчес, Саму Коста, Дардер – Ларин, Дани Родригес.

К слову, Жирона с 35 очками занимает 17-е место в Ла Лиге – лишь три балла отделяют команду Цыганкова от зоны вылета. Виктор в текущем сезоне сыграл в 27 матчах, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.