Жирона принимает Леванте в 5-м туре чемпионата Испании. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Леванте состоится в субботу, 20 сентября, и начнется в 15:00 по Киеву. Прямую трансляцию поединка в Украине можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. В стартовом составе Жироны во второй раз подряд появился Владислав Ванат, который оформил голевой дебют на поле Сельты. Виктор Цыганков не успел восстановиться от травмы, а Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Мичел – о дебюте Ваната и Унаи: "Они не знают языка"

Составы команд:

Жирона: Гассанига – Арнау, Рейс, Блинд, Морено – Витсель, Иван Мартин – Асприлья, Унаи, Рока – Ванат

Леванте: Райан – Тольян, Эльгесабаль, Морено, Ману Санчес – Ориоль Рей, Венседор, Карлос Альварес, Бруги – Этта Эйонг, Иван Ромеро