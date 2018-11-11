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Жирона – Леганес – 0:0 – видеообзор матча

09:44 11 Читати українською
Жирона – Леганес – 0:0 – видеообзор матча
Андрей Лунин / ФК Леганес

Андрей Лунин дебютировал за Леганес в матче 12 тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор матча.

Леганес в рамках 12 тура Ла Лиги приехао в гости к Жироне. Мадридская команда имела преимущество по ударам по воротам, но не смогла материализовать его в забитые голы.

Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес из-за травмы основного конкурента

На 86-й минуте голкипер Леганеса Иван Куэльяр получил травму, и вместо него вышел Андрей Лунин. Это первый матч украинца в Ла Лиге.

Леганес после 12 туров имеет 10 очков и находится на 18 строчке в турнирной таблице Примеры. Жирона на 9 позиции с 17 пунктами.

Испания. Ла Лига, 12 тур

Жирона – Леганес – 0:0

Испания12 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Леганес: Суббота 10 ноября 2018

Жирона
Матч окончен
0 : 0
Леганес
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