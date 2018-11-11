Жирона – Леганес – 0:0 – видеообзор матча

Испания — 01:03 435
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Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес из-за травмы основного конкурента
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Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очковГермания — 10 нояб 1431
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матчаГермания — 10 нояб 2631
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Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛУкраина — 10 нояб 439
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Финальный матч Кубка Либертадорес Бока Хуниорс – Ривер Плейт находится под угрозой срываМир — 10 нояб 317
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