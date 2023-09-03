Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Лас-Пальмас, стартует в 15:00 по Киеву. Встречу в прямом эфире покажет MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Каталонцы выдали лучший старт в своей истории. После выездной ничьей с Сосьедадом они обыграли Хетафе и Севилью. "Бело-красные" расположились на 3-й позиции, имея в своем активе столько же очков (7), как еще четыре команды – Атлетико, Барса, Кадис и Бетис. Островяне в текущем сезоне еще не побеждали (поражение и две ничьи). Однако подопечные Гарсии Пимьенты демонстрируют симпатичный футбол и точно не будут мальчиками для битья. Мичел выставил победный состав из Севильи – Цыганков традиционно появился в старте, а Довбик оказался на скамейке запасных. Артем проигрывает конкуренцию Стуани.

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Составь команд

Жирона: Гассанига, Арнау, Давид Лопес, Блинд, Мигель, Алейш Гарсия, Эррера, Иван Мартин, Цыганков, Савио, Стуани

Лас-Пальмас: Вальес, Араухо, Мармол, Алекс Суарес, Кардона, Кириан, Луаодис, Виера, Пехиньо, Мунир, Каба

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