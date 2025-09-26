Жирона и Эспаньол встретятся в матче 7-го тура Ла Лиги сезона 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Эспаньол состоится в пятницу, 26 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка в Украине можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

"Меня беспокоит его травма": Мичел оценил возможность возвращения Цыганкова и переживает из-за потери еще одного лидера

В стартовом составе Жироны появится нападающий Владислав Ванат. Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы, а Владислав Крапивцов находится в расположении сборной Украины U-20.

Состав Жироны:

Жирона: Гассанига, Ринкон, Франсес, Порту, Морено, Мартин (к), Унаи, Реис, Витсель, Хиль, Ванат

Ванат мог забивать Атлетику и не попал в пустые – Жирона привезла из Бильбао ничью, Валенсия оступилась с Эспаньолом