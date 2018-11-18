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Жирона – Барселона: Тебас оценил шансы на проведение матча в США

17:10 7 Читати українською
Жирона – Барселона: Тебас оценил шансы на проведение матча в США
Хавьер Тебас / Фото Ла Лига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, состоится ли матч между Жироной и Барселоной в Майами.

"Шансы на то, что матч между Жироной и Барселоной состоится в Майами составляют 83%. Пока нам не скажут "нет", мы не собираемся останавливаться.

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Пока мы не получали официальных документов, где было бы четко написано "нет". Никакая организация не ответила нам официальным отказом. Поэтому мы продолжаем работать в данном направлении, чтобы получить ответ "да", – цитирует Тебаса Football-Espana.

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Напомним, Ла Лига объявила о заключении соглашения с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой несколько матчей сезона пройдут в Северной Америке.

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Жирона - Барселона: Воскресенье 27 января 2019

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