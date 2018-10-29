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Жирона – Барселона: ФИФА запретит проводить матч в Майами

24 октября 19:04 63 Читати українською
Жирона – Барселона: ФИФА запретит проводить матч в Майами
Жирона – Барселона: ФИФА запретит проводить матч в Майами

Совет ФИФА в пятницу, 26 октября, рассмотрит вопрос о проведении январского матча 21-го тура испанской Примеры между Жироной и Барселоной на территории США.

С большой вероятностью ФИФА наложит запрет на проведение встречи в Майами и тем самым поддержит позицию Федерации футбола Испании (RFEF), утверждает Sport.es.

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RFEF считает, что перенос игры в США не соответствует законам и условиям телевизионных договоров, а также может навредить болельщикам и другим 18 клубам чемпионата.

При этом президент Примеры Хавьер Тебас неоднократно выражал уверенность, что встреча состоится именно в США.

Напомним, Ла Лига объявила о заключении соглашения с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой несколько матчей сезона пройдут в Северной Америке.

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