Жирона принимает Альмерию в матче 10-го тура Ла Лиги. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Жирона – Альмерия на "Футбол 24", стартует в 17:15. Встречу в прямом эфире покажет MEGOGO. У каталонцев есть шанс догнать мадридский Реал, который накануне оступился в Севилье. Команда Мичела возвращается на родной Монтиливи именно после болезненного поражения от "бланкос". В предыдущем туре "бело-красные" одержали тяжелую победу над Кадисом и все еще опережают третью в таблице Барсу.

Цыганков получил неутешительный вердикт от тренера Жироны перед матчем против самой плохой команды Примеры

Виктор Цыганков прогнозируемо пропускает матч против последнего коллектива Примеры. Он лишь вернулся к тренировкам в общей группе, поэтому Мичел не хочет рисковать здоровьем лидера. Артем Довбык снова попал в стартовый состав.

Составь команд:

Жирона: Гассанига, Блинд, Давид Лопес, Эрик Гарсия, Мигель, Алейш Гарсия, Эррера, Коуту, Савио, Иван Мартин, Довбик

Альмерия: Фернандо, Посо, Сесар Монтес, Кайки, Сентельес, Эмбарба, Баба, Лопи, Робертоне, Аррибас, Лео Баптистао