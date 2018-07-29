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Жиру заинтересовал Марсель

19:51 25 Читати українською
Жиру заинтересовал Марсель
Оливье Жиру / Фото: Sky Sports

Форвард Челси Оливье Жиру попал в сферу интересов "марсельцев".

Марсель может усилиться форвардом "аристократов" Оливье Жиру, сообщает L'Équipe.

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По информации источника, французский клуб обратил внимание на Жиру после провала с трансфером форварда Ниццы Марио Балотелли, трансфер которого оказался не по карману руководству Марселя.

Контракт Оливье с Челси рассчитан до конца сезона-2018/19 с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Челси приобрел Жиру у Арсенала зимой этого года. За это время француз успел сыграть в футболке "аристократов" 29 матчей, в которых забил 7 голов.

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