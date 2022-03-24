Форвард "россонери" Оливье Жиру прокомментировал чемпионскую гонку в итальянской Серии А. Не забыл он вспомнить и о своем украинском кумире.

"Интер до сих пор борется за чемпионство, как Наполи и Юве. Мы отдаем себе отчет в том, что Скудетто в пределах досягаемости, но мы должны оставаться скромными, продолжать упорно работать до конца.

Шевченко объяснил, почему лидерам сборной Украины важно продолжать играть в футбол

Остается финальный отрезок, мы выложимся на 200 процентов, чтобы достичь нашей цели, которая тоже является моей мечтой: вернуть Скудетто в Милан после одиннадцати лет.

Это еще одна детская мечта. Это правда, будучи мальчиком, я болел за Арсенал. Я француз, но очень поддерживал своего любимого игрока Шевченко и Милан. Был бы очень горд, если бы выиграл чемпионство с Миланом, как и он", – цитирует Жиру Milan News .

Напомним, украинец торжествовал в Серии в сезоне 2003/04. Сейчас у Милана все шансы стать чемпионом, ведь после 30-ти туров он идет первым в турнирной таблице.