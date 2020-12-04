Выступление Оливье Жиру в матче против Севильи позволил французу победить в голосовании за лучшего игрока тура в Лиге чемпионов, сообщает твиттер УЕФА.

Покер Жиру в видеообзоре матча Севилья – Челси – 0:4

Форвард записал в свой актив покер, чем затмил абсолютно всех своих конкурентов. На награду также претендовали Ирфан Кахведжи, который оформил хет-трик в ворота РБ Лейпциг, Лукаку и Мегрим Бериша, которые записали в свои активы по дублю.

К слову, Жиру провел 10 матчей в текущем сезоне в составе Челси, отметившись 6 голами.

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