"Всем "синим", моим одноклубникам, всем моим тренерам, всему клубу – огромное спасибо за эти особые моменты.

Милан подтвердил трансфер Жиру

Я начинаю новое приключение с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были замечательными. С любовью, Оли Джи", – написал Жиру в Twitter.

34-летний француз продолжит карьеру в Милане. Жиру защищал цвета Челси с 2018 года, ранее он выступал за Арсенал.

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