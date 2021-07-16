Жира попрощался с Челси и анонсировал новое приключение
20:02 - Читати українською
Нападающий Челси Оливье Жиру подобрал трогательные слова, чтобы обратиться к лондонскому клубу.
"Всем "синим", моим одноклубникам, всем моим тренерам, всему клубу – огромное спасибо за эти особые моменты.
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Я начинаю новое приключение с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге чемпионов были замечательными. С любовью, Оли Джи", – написал Жиру в Twitter.
34-летний француз продолжит карьеру в Милане. Жиру защищал цвета Челси с 2018 года, ранее он выступал за Арсенал.
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