Жиру оценивает возможность покинуть Челси из-за подписания Игуаина

Нападающий лондонского Челси Оливье Жиру отметил, что может покинуть команду.

"Я один из лучших форвардов Франции, и никто не может забрать это у меня. Приход в команду новых нападающих, безусловно, затмит мое дальнейшее пребывание в Челси.

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Я никогда не отказывался от варианта возвращения во Францию. Лион и Марсель – два замечательных клуба. Но мой приоритет – остаться в АПЛ", – цитирует Жиру The Sun.

Форвард в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 18 матчей за Челси, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.

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