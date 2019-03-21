Жира намекнул, что может покинуть Челси

Форвард "синих" Оливье Жиру анонсировал возможные изменения в своей карьере ближайшим летом.

"Конечно, меня огорчает мое положение в Челси. У меня складывается впечатление, что в нападении отсутствует конкуренция. Я знаю, что буду играть только в Лиге Европы. При этом стараюсь делать все возможное, чтобы быть максимально эффективным для команды.

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Этим летом в моей карьере могут произойти изменения. Я не боюсь пойти на понижение, чтобы получать больше игрового времени. Возможно, я завершу свою карьеру в одном из французских клубов", – передает слова Жиру RTL.

Напомним, что Жиру стал главным обидчиком Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы, забив в ворота киевлян три мяча. В текущем сезоне Оливье сыграл за Челси 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

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