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Жиньяк попал в сферу интересов Монако

10:22 25 Читати українською
Жиньяк попал в сферу интересов Монако
Андре-Пьер Жиньяк / Goal

Форвард мексиканского Тигреса Андре-Пьер Жиньяк может вернуться в чемпионат Франции.

32-летний французский форвард Андре-Пьер Жиньяк может стать футболистом Монако, сообщает France Football.

Жиньяк забил мощный гол со штрафного за Тигрес в плей-офф чемпионата Мексики

По информации источника, Жиньяк станет заменой Радамель Фалькао, который может покинуть "монегасков".

В прошлом сезоне чемпионата Мексики. форвард сыграл 40 матчей за Тигрес, в которых забил 16 голов.

Бернард может стать в Монако заменой Лемару, – France Football

Теги
Монако Монако Франция Тигрес Трансферы
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