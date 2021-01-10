Жиньяк напомнил о себе голом со штрафного эффектным крученым ударом
Нападающий Тигрес Андре-Пьер Жиньяк разрядил свою фирменную пушку.
Француз отличился красивым голом в матче 1 тура мексиканской Клаусуры против Леона (2:0).
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Тигрес получил штрафной на углу штрафной – к мячу подошел Жиньяк. 35-летний форвард нанес мощный крученый удар, и кожаный по странной траектории залетел в ворота от штанги. После перерыва Тигрес удвоил преимущество.
Напомним, что Жиньяк уже 5 лет выступает в Мексике. До этого он защищал цвета Лорьяна, Тулузы и Марселя. В составе сборной Франции провел 36 матчей (7 голов), выигрывал серебряные медали Евро-2016.
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