В очередном туре престижного евротурнира французские футболистки камня на камне не оставили от наших девушек. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Женская Лига чемпионов. Група B, 5-й тур

Жилстрой-1 – ПСЖ – 0:6

Голы: Хайтема, 15, Бахманн, 21, 40, Балтимор, 37, Фазер, 44, Илестедт, 54

Удаление: Каскарино, 80 (ПСЖ, вторая желтая карточка)

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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов харьковчанки принимали парижанок и надеялись на реванш за выездное поражение 0:5 во втором туре ЛЧ. Однако те же пять сухих голов украинки получили еще до перерыва.

После отдыха ПСЖ отличился в шестой раз и на этом успокоился. На 80-й минуте гости даже остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку была удалена Эстель Каскарино. Однако это не помогло украинкам забить хотя бы гол престижа.

Как следствие, разгромное поражение оставляет нашим девушкам призрачные шансы на евровесну – для этого нужно, чтобы исландский Брейдаблик сегодня победил Реал, и тогда все решится в очной встрече с испанками.

После пяти туров ПСЖ набрал 15 очков и досрочно вышел в плей-офф турнира, Жилстрой-1 с 4 пунктами идет третьим.

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