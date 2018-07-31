Жилмар: В УПЛ все играют, как в финале

Главный тренер Львова Жилмар прокомментировал поражение от киевского Динамо в матче 2 тура УПЛ.

"Просмотрел много моментов с нашей игры, ребята очень хорошо поработали, показали на поле характер. С Динамо всегда тяжело играть. Я считаю, что надо еще поработать над физическим уровнем подготовки. Конечно, трудно было принять поражение, но иногда даже при выигрыше ошибки. Задача тренера указать на них. То, что ребята показали на поле с киевским Динамо – это большой плюс. Надо работать, разобрали ошибки и двигаемся дальше. Впереди матч с Ворсклой.

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У нас есть хорошая группа футболистов, все молодцы. Я не могу выделить одного или двух, есть хорошая команда. Например, линия обороны – молодцы. Александр Бандура очень хорошо себя проявил. Я верю, что мы будем прогрессировать и все будет хорошо.

Футбол – это не только теория. Чемпионат только начался, я смотрел две игры Ворсклы. Соперник проиграл два тура подряд, но это не показатель. У соперника хорошая команда, в которой хорошие футболисты и прекрасный тренер с большим опытом. В Ворсклы всегда боевой настрой на матч. В Чемпионате Премьер-лиги нет слабых команд, все играют как в финале, и полтавчане не исключение", – цитирует Жилмара официальный сайт ФК Львов.

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