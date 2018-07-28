Жилмар: В матче с Динамо нужно показать характер и дисциплину

Наставник Львова Жилмар Фаддей да Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча против Динамо в рамках второго тура УПЛ.

"Когда мы проводили учебно-тренировочный сбор и играли спарринги, команда была готова где-то на 75-80%. Финальный аккорд подготовки всегда проходит через первые официальные матчи, ведь ребятам нужна игровая практика. На старте сезона мы встретились с Арсенал-Киев, поэтому к поединку с Динамо уже подходим в 100% готовности.

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Я доволен теми игроками, которые есть в моем распоряжении. Конечно, кто-то проходил с нами сборы и успел набрать оптимальную форму, а кто-то только присоединился к нам – этим ребятам нужно время и индивидуальная работа. У нас на каждой позиции присутствует конкуренция, поэтому играть будет тот, кто лучше тренируется и готовится к матчам.

Динамо – очень сложный оппонент, серьезная команда, которую знают во всем мире. Но к матчам с такими соперниками футболисты всегда подходят с максимальным настроем.

После поединка в Киеве у нас была неделя для подготовки к первому домашнему матчу. На Арене Львов будет очень непросто, но я верю в нашу команду. Нужно показать характер, дисциплину, и тогда мы сможем добиться положительного результата", – цитирует Жилмара пресс-служба львовского клуба.

Напомним, матч второго тура украинской Премьер-лиги между Львовом и Динамо состоится сегодня, 28 июля. Начало матча в 19:30.

Текстовую онлайн-трансляцию матча читайте на сайте "Футбол 24".

Львов – Динамо: анонс матча УПЛ