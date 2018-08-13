Жилмар: Прошу прощения, но лучший вратарь УПЛ выступает за Львов

Бразильський наставник Львова Жилмар Тадеу да Сілва високо оцінив перспективи своєї команди в УПЛ.

"Я на 100 процентов уверен, что мы будем бороться с лидерами. Я верю в нашу команду и нашу работу.

У нас есть хорошие футболисты. Смотрю все матчи УПЛ, изучаю команды, игроков всех позиций. Прошу прощения, конечно, но, например, лучший вратарь выступает за Львов. Есть и другие у нас исполнители, которые показывают высокий уровень футбола.

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У нас есть цель. Все, начиная от президента и заканчивая администраторами команды, живут выполнением этой задачи. А именно – Львов очень хочет завершить чемпионат на третьем месте. И должен сказать, что с такими людьми и таким подходом к работе, как в нашем клубе, это вполне по силам", – цитирует Жилмар издание segodnya.

Напомним, после 4-х туров УПЛ Львов находится на 7-й строчке, имея в активе 4 очка.

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