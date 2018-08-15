Жилмар Почему ФФУ сразу не сообщила, что я не мог работать в УПЛ?

Экс-наставник Львова Жилмар Тадеу да Силва возмущен действиями Федерации футбола Украины.

"Отставка? Конечно, это очень неприятно. И дело не в том, что руководство клуба захотело меня уволить. Фактически, решение о моей дальнейшей тренерской карьере приняла Федерация футбола Украины. Такое ощущение, что в большой футбольной семье случилась беда – такую боль я сейчас чувствую.

Я пришел в ФК Львов, я очень рад, что руководство клуба предоставило мне возможность быть во главе такого большого проекта. Уникального проекта для украинского футбола.

ФФУ объяснила, почему Жилмар сейчас не может возглавлять Львов

Постепенные грамотные управленческие решения и менеджмент по образцу европейских клубов. Как результат, ФК Львов включает в свою структуру мужскую и женскую команды, детско-юношескую академию и активное сотрудничество с международными проектами. Может, это кому-то мешает в Украине?

Я работал в Китае, получил предложение из Украины, бросил все, чтобы приехать сюда и принять участие в действительно большом проекте. Больше всего меня интересует, почему Федерация сразу не сообщила клубу, что я не могу работать главным тренером.

Мне нужен еще год для завершения обучения и получения лицензии PRO. Я звонил в центр лицензирования ФФУ еще в январе: мне сказали, что на обучение на лицензию PRO в этом сезоне уже нет мест.

В любом случае, в начале сезона, во время заявки, клуб подал мои документы в высшие органы, а ответ на наш запрос пришел только сейчас. Почему сейчас, перед матчем с Шахтером? Почему, не тогда, когда я подписывал контракт?

"Мы обратились в ФФУ по Жилмару еще перед началом сезона", – Львов объяснил, почему уволил главного тренера

У меня лицензия А УЕФА, я могу работать в качестве ассистента и сидеть на тренерской скамейке, но не могу участвовать в пресс-конференциях. Но также и тренерская лицензия, выданная бразильской тренерской ассоциацией, позволяет работать главным тренером на профессиональном уровне.

Сейчас лучшее время для того, чтобы говорить, а не молчать. Украина – футбольная страна, с сильной национальной сборной и тренером Андреем Шевченко, с конкурентной Премьер-лигой, где играют такие известные в Европе клубы, как Динамо и Шахтер.

Но украинский футбол должен прогрессировать, а для этого нужны коренные изменения. И, в первую очередь, они должны касаться верхов - тех, кто принимает решения. Если это будут делать профессиональные менеджеры, тогда и будет результат", – рассказал Жилмар для Sport.ua.

Напомним, недавно Жилмар покинул Львов из-за отсутствия тренерского диплома категории PRO.